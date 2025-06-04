  1. Hjem
ARS - Argentinsk peso

Argentinsk peso er valutaen for Argentina. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Argentinsk peso vekselkurs er ARS til USD kursen. Valutakoden for Pesos er ARS, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Argentinsk peso kurser og en valutaomregner.

ARSArgentinsk peso

Argentinsk peso statistik

NavnArgentinsk peso
Symbol$
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top ARS konverteringARS til USD
Top ARS diagramARS til USD diagram

Argentinsk peso profil

MønterOfte brugt: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
SedlerOfte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
CentralbankCentralbanken i Argentina
Brugere
Argentina, Falklandsøerne

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%