ARS - Argentinsk peso
Argentinsk peso er valutaen for Argentina. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Argentinsk peso vekselkurs er ARS til USD kursen. Valutakoden for Pesos er ARS, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Argentinsk peso kurser og en valutaomregner.
Argentinsk peso statistik
|Navn
|Argentinsk peso
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top ARS konvertering
|ARS til USD
|Top ARS diagram
|ARS til USD diagram
Argentinsk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Sedler
|Ofte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Centralbanken i Argentina
|Brugere
Argentina, Falklandsøerne
Hvorfor er du interesseret i ARS?
