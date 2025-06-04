  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. NGN

ngn
NGN - Nigeriansk naira

Nigeriansk naira er valutaen for Nigeria. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nigeriansk naira vekselkurs er NGN til USD kursen. Valutakoden for Nairas er NGN, og valutasymbolet er ₦. Nedenfor finder du Nigeriansk naira kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

ngn
NGNNigeriansk naira

Nigeriansk naira statistik

NavnNigeriansk naira
Symbol
Underenhed1/100 = Kobo
UnderenhedssymbolKobo
Top NGN konverteringNGN til USD
Top NGN diagramNGN til USD diagram

Nigeriansk naira profil

MønterOfte brugt: Kobo50, ₦1, ₦2
SedlerOfte brugt: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
CentralbankCentral Bank of Nigeria
Brugere
Nigeria

Hvorfor er du interesseret i NGN?

Jeg vil...

Abonnere på NGN e-mailopdateringerFå NGN kurser på min telefonFå en NGN valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.534
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789719
USD / CAD1.36672
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670999

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%