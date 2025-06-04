NGN - Nigeriansk naira
Nigeriansk naira er valutaen for Nigeria. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nigeriansk naira vekselkurs er NGN til USD kursen. Valutakoden for Nairas er NGN, og valutasymbolet er ₦. Nedenfor finder du Nigeriansk naira kurser og en valutaomregner.
Nigeriansk naira statistik
|Navn
|Nigeriansk naira
|Symbol
|₦
|Underenhed
|1/100 = Kobo
|Underenhedssymbol
|Kobo
|Top NGN konvertering
|NGN til USD
|Top NGN diagram
|NGN til USD diagram
Nigeriansk naira profil
|Mønter
|Ofte brugt: Kobo50, ₦1, ₦2
|Sedler
|Ofte brugt: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Centralbank
|Central Bank of Nigeria
|Brugere
Nigeria
Nigeria
