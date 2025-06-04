BHD - Bahrainsk dinar

Bahrainsk dinar er valutaen for Bahrain. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bahrainsk dinar vekselkurs er BHD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er BHD , og valutasymbolet er .د.ب. Nedenfor finder du Bahrainsk dinar kurser og en valutaomregner.