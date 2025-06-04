BHD - Bahrainsk dinar
Bahrainsk dinar er valutaen for Bahrain. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bahrainsk dinar vekselkurs er BHD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er BHD, og valutasymbolet er .د.ب. Nedenfor finder du Bahrainsk dinar kurser og en valutaomregner.
Bahrainsk dinar statistik
|Navn
|Bahrainsk dinar
|Symbol
|BD
|Underenhed
|1/1000 = Fils
|Underenhedssymbol
|Fils
|Top BHD konvertering
|BHD til USD
|Top BHD diagram
|BHD til USD diagram
Bahrainsk dinar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Sedler
|Ofte brugt: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Centralbank
|Centralbanken i Bahrain
|Brugere
Bahrain
Bahrain
