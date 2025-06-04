  1. Hjem
BHD - Bahrainsk dinar

Bahrainsk dinar er valutaen for Bahrain. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bahrainsk dinar vekselkurs er BHD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er BHD, og valutasymbolet er .د.ب. Nedenfor finder du Bahrainsk dinar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Bahrainsk dinar statistik

NavnBahrainsk dinar
SymbolBD
Underenhed1/1000 = Fils
UnderenhedssymbolFils
Top BHD konverteringBHD til USD
Top BHD diagramBHD til USD diagram

Bahrainsk dinar profil

MønterOfte brugt: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
SedlerOfte brugt: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
CentralbankCentralbanken i Bahrain
Brugere
Bahrain

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34970
USD / CHF0.789371
USD / CAD1.36616
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.671019

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%