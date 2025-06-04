  1. Hjem
DZD - Algerisk dinar

Algerisk dinar er valutaen for Algeriet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Algerisk dinar vekselkurs er DZD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er DZD, og valutasymbolet er دج. Nedenfor finder du Algerisk dinar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Algerisk dinar statistik

NavnAlgerisk dinar
SymbolDA
Underenhed1/100 = Santeem
UnderenhedssymbolSanteem
Top DZD konverteringDZD til USD
Top DZD diagramDZD til USD diagram

Algerisk dinar profil

MønterOfte brugt: DA5, DA20, DA50
Sjældent brugt: DA1, DA2, DA100
SedlerOfte brugt: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
CentralbankBank of Algeria
Brugere
Algeriet

Hvorfor er du interesseret i DZD?

Jeg vil...

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670820

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%