DZD - Algerisk dinar
Algerisk dinar er valutaen for Algeriet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Algerisk dinar vekselkurs er DZD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er DZD, og valutasymbolet er دج. Nedenfor finder du Algerisk dinar kurser og en valutaomregner.
Algerisk dinar statistik
|Navn
|Algerisk dinar
|Symbol
|DA
|Underenhed
|1/100 = Santeem
|Underenhedssymbol
|Santeem
|Top DZD konvertering
|DZD til USD
|Top DZD diagram
|DZD til USD diagram
Algerisk dinar profil
|Mønter
|Ofte brugt: DA5, DA20, DA50
Sjældent brugt: DA1, DA2, DA100
|Sedler
|Ofte brugt: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centralbank
|Bank of Algeria
|Brugere
Algeriet
Algeriet
Hvorfor er du interesseret i DZD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på DZD e-mailopdateringerFå DZD kurser på min telefonFå en DZD valutadata-API til min virksomhed