  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. EEK

eek
EEK - Estisk krone

Estisk krone er valutaen for Estland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Estisk krone vekselkurs er EEK til USD kursen. Valutakoden for Krooni er EEK, og valutasymbolet er kr. Nedenfor finder du Estisk krone kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra den 15. januar 2011 er den estiske krone ikke længere lovligt betalingsmiddel.

Vælg en valuta

eek
EEKEstisk krone (forældet)
EEK blev erstattet af Euroen til en fast omregningskurs på 1 EUR = 15,6466 EEK. Estiske krone-sedler kan indveksles i Bank of Estonia i ubegrænsede mængder i en ubegribelig periode. For mere information, besøg venligst ECB: Estland 2011.

Estisk krone statistik

NavnEstisk krone
Symbolkr
Underenhed
Underenhedssymbol
Top EEK konverteringEEK til USD
Top EEK diagramEEK til USD diagram

Estisk krone profil

Brugere
Estland

Hvorfor er du interesseret i EEK?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på EEK e-mailopdateringerFå EEK kurser på min telefonFå en EEK valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670820

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%