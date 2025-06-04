EEK - Estisk krone

Estisk krone er valutaen for Estland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Estisk krone vekselkurs er EEK til USD kursen. Valutakoden for Krooni er EEK , og valutasymbolet er kr. Nedenfor finder du Estisk krone kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra den 15. januar 2011 er den estiske krone ikke længere lovligt betalingsmiddel.