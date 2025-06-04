EEK - Estisk krone
Estisk krone er valutaen for Estland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Estisk krone vekselkurs er EEK til USD kursen. Valutakoden for Krooni er EEK, og valutasymbolet er kr. Nedenfor finder du Estisk krone kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Fra den 15. januar 2011 er den estiske krone ikke længere lovligt betalingsmiddel.
EEK blev erstattet af Euroen til en fast omregningskurs på 1 EUR = 15,6466 EEK. Estiske krone-sedler kan indveksles i Bank of Estonia i ubegrænsede mængder i en ubegribelig periode. For mere information, besøg venligst ECB: Estland 2011.
Estisk krone statistik
|Navn
|Estisk krone
|Symbol
|kr
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top EEK konvertering
|EEK til USD
|Top EEK diagram
|EEK til USD diagram
Estisk krone profil
|Brugere
Estland
Estland
