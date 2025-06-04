  1. Hjem
GGP - Guernsey pund

Guernsey pund er valutaen for Guernsey. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guernsey pund vekselkurs er GGP til USD kursen. Valutakoden for Pund er GGP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Guernsey pund kurser og en valutaomregner.

Guernsey pund statistik

NavnGuernsey pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Penny
Underenhedssymbolp
Top GGP konverteringGGP til USD
Top GGP diagramGGP til USD diagram

Guernsey pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerOfte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
Brugere
Guernsey

