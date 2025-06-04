GGP - Guernsey pund
Guernsey pund er valutaen for Guernsey. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guernsey pund vekselkurs er GGP til USD kursen. Valutakoden for Pund er GGP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Guernsey pund kurser og en valutaomregner.
Guernsey pund statistik
|Navn
|Guernsey pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Penny
|Underenhedssymbol
|p
|Top GGP konvertering
|GGP til USD
|Top GGP diagram
|GGP til USD diagram
Guernsey pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Ofte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
|Brugere
Guernsey
Guernsey
Hvorfor er du interesseret i GGP?
