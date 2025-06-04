OMR - Omansk rial
Omansk rial er valutaen for Oman. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Omansk rial vekselkurs er OMR til USD kursen. Valutakoden for Rials er OMR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Omansk rial kurser og en valutaomregner.
Omansk rial statistik
|Navn
|Omansk rial
|Symbol
|﷼
|Underenhed
|1/1000 = Baisa
|Underenhedssymbol
|bz
|Top OMR konvertering
|OMR til USD
|Top OMR diagram
|OMR til USD diagram
Omansk rial profil
|Mønter
|Ofte brugt: bz5, bz10, bz25, bz50
|Sedler
|Ofte brugt: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centralbank
|Centralbanken i Oman
|Brugere
Oman
Oman
Hvorfor er du interesseret i OMR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på OMR e-mailopdateringerFå OMR kurser på min telefonFå en OMR valutadata-API til min virksomhed