OMR - Omansk rial

Omansk rial er valutaen for Oman. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Omansk rial vekselkurs er OMR til USD kursen. Valutakoden for Rials er OMR , og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Omansk rial kurser og en valutaomregner.