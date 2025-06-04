  1. Hjem
OMR - Omansk rial

Omansk rial er valutaen for Oman. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Omansk rial vekselkurs er OMR til USD kursen. Valutakoden for Rials er OMR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Omansk rial kurser og en valutaomregner.

Omansk rial statistik

NavnOmansk rial
Symbol
Underenhed1/1000 = Baisa
Underenhedssymbolbz
Top OMR konverteringOMR til USD
Top OMR diagramOMR til USD diagram

Omansk rial profil

MønterOfte brugt: bz5, bz10, bz25, bz50
SedlerOfte brugt: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
CentralbankCentralbanken i Oman
Brugere
Oman

