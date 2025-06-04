THB - Thailandsk baht
Thailandsk baht er valutaen for Thailand. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Thailandsk baht vekselkurs er THB til USD kursen. Valutakoden for Baht er THB, og valutasymbolet er ฿. Nedenfor finder du Thailandsk baht kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Den THB-kurs, der vises nedenfor, er den internationale (off-shore) kurs. Kurser, der anvendes i Thailand, kan variere.
Tidlig valuta i Thailand
Standardiserede fabriksprægede mønter og sedler blev officielt udstedt for første gang i Thailand under Rattankosin-æraen; med papirpenge, der dukkede op i form af kongelige gældsbreve i 1853. Dette blev snart efterfulgt af sedler udstedt af udenlandske banker. I 1857 erhvervede Thailand sin første møntmaskine, og thailandske sølvmønter begyndte at blive præget i området. Møntfremstillingen blev strømlinet i 1897, da de 11 valører blev forenklet til to (satang og baht) under et decimaliseret sølvstandard system.
Introduktion af den thailandske Baht
Indtil 1880 var den thailandske Baht fastgjort til britiske pund med en kurs på 8 TBH til 1 GBP. Denne kurs ændrede sig flere gange, indtil Baht blev genfastgjort til japanske yen til par under Anden Verdenskrig. Efter krigen ændrede valutaen sin peg til 20,8 Baht per 1 US Dollar, derefter til 20 Baht per US Dollar i 1978, og til 25 Baht i 1984.
Finanskrise
I 1997 faldt Thailand ind i en finanskrise. Baht mistede halvdelen af sin værdi, hvilket førte til indførelsen af et flydende valutakursregime. Siden den økonomiske kollaps har den thailandske Baht stabiliseret sig.
Uofficielt bruges den thailandske Baht i Laos, Cambodja og Myanmar.
Thailandsk baht statistik
|Navn
|Thailandsk baht
|Symbol
|฿
|Underenhed
|1/100 = Satang
|Underenhedssymbol
|Satang
|Top THB konvertering
|THB til USD
|Top THB diagram
|THB til USD diagram
Thailandsk baht profil
|Sedler
|Ofte brugt: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centralbank
|Bank of Thailand
|Brugere
Thailand
Hvorfor er du interesseret i THB?
