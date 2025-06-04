ZMK - Zambisk kwacha
Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMK. Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Fra 30. juni 2013 er ZMK ikke længere lovligt betalingsmiddel.
ZMK blev erstattet af ZMW til en fast omregningskurs på 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK-sedler kan indveksles i Bank of Zambia i ubegrænsede mængder indtil 31. december 2014. For mere information, besøg venligst BOZ: Skiftedato.
Zambisk kwacha statistik
|Navn
|Zambisk kwacha
|Symbol
|ZK
|Underenhed
|1/100 = Ngwee
|Underenhedssymbol
|N
|Top ZMK konvertering
|ZMK til USD
|Top ZMK diagram
|ZMK til USD diagram
Zambisk kwacha profil
|Mønter
|Ofte brugt: ZK1, ZK5, ZK10
Sjældent brugt: 25N, 50N
|Sedler
|Ofte brugt: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centralbank
|Bank of Zambia
|Brugere
Zambia
