ZMK - Zambisk kwacha

Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMK. Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra 30. juni 2013 er ZMK ikke længere lovligt betalingsmiddel.

ZMK blev erstattet af ZMW til en fast omregningskurs på 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK-sedler kan indveksles i Bank of Zambia i ubegrænsede mængder indtil 31. december 2014. For mere information, besøg venligst BOZ: Skiftedato.

Zambisk kwacha statistik

NavnZambisk kwacha
SymbolZK
Underenhed1/100 = Ngwee
UnderenhedssymbolN
Top ZMK konverteringZMK til USD
Top ZMK diagramZMK til USD diagram

Zambisk kwacha profil

MønterOfte brugt: ZK1, ZK5, ZK10
Sjældent brugt: 25N, 50N
SedlerOfte brugt: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
CentralbankBank of Zambia
Brugere
Zambia

