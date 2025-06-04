ZMK - Zambisk kwacha

Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMK . Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Fra 30. juni 2013 er ZMK ikke længere lovligt betalingsmiddel.