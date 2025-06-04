  1. Hjem
PLN - Polsk zloty

Polsk zloty er valutaen for Polen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Polsk zloty vekselkurs er PLN til USD kursen. Valutakoden for Zlotych er PLN, og valutasymbolet er zł. Nedenfor finder du Polsk zloty kurser og en valutaomregner.

Polsk zloty statistik

NavnPolsk zloty
Symbol
Underenhed1/100 = Grosze/Groszey
Underenhedssymbolgr
Top PLN konverteringPLN til USD
Top PLN diagramPLN til USD diagram

Polsk zloty profil

MønterOfte brugt: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
SedlerOfte brugt: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
CentralbankNationalbanken i Polen
Brugere
Polen

