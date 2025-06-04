PLN - Polsk zloty
Polsk zloty er valutaen for Polen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Polsk zloty vekselkurs er PLN til USD kursen. Valutakoden for Zlotych er PLN, og valutasymbolet er zł. Nedenfor finder du Polsk zloty kurser og en valutaomregner.
Polsk zloty statistik
|Navn
|Polsk zloty
|Symbol
|zł
|Underenhed
|1/100 = Grosze/Groszey
|Underenhedssymbol
|gr
|Top PLN konvertering
|PLN til USD
|Top PLN diagram
|PLN til USD diagram
Polsk zloty profil
|Mønter
|Ofte brugt: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Sedler
|Ofte brugt: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Centralbank
|Nationalbanken i Polen
|Brugere
Polen
