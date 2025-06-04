FJD - Fijiansk dollar
Fijiansk dollar er valutaen for Fiji. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Fijiansk dollar vekselkurs er FJD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er FJD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Fijiansk dollar kurser og en valutaomregner.
Fijiansk dollar statistik
|Navn
|Fijiansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|¢
|Top FJD konvertering
|FJD til USD
|Top FJD diagram
|FJD til USD diagram
Fijiansk dollar profil
|Sedler
|Ofte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Brugere
Fiji
Fiji
