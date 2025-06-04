  1. Hjem
FJD - Fijiansk dollar

Fijiansk dollar er valutaen for Fiji. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Fijiansk dollar vekselkurs er FJD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er FJD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Fijiansk dollar kurser og en valutaomregner.

Fijiansk dollar statistik

NavnFijiansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbol¢
Top FJD konverteringFJD til USD
Top FJD diagramFJD til USD diagram

Fijiansk dollar profil

SedlerOfte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Brugere
Fiji

