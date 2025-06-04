  1. Hjem
PHP - Filippinsk peso

Filippinsk peso er valutaen for Filippinerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Filippinsk peso vekselkurs er PHP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er PHP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finder du Filippinsk peso kurser og en valutaomregner.

Filippinsk peso statistik

NavnFilippinsk peso
Symbol
Underenhed1/100 = Sentimo
UnderenhedssymbolSentimo
Top PHP konverteringPHP til USD
Top PHP diagramPHP til USD diagram

Filippinsk peso profil

MønterOfte brugt: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Sjældent brugt: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
SedlerOfte brugt: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Sjældent brugt: ₱5, ₱10
CentralbankCentralbanken i Filippinerne
Brugere
Filippinerne

