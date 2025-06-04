PHP - Filippinsk peso
Filippinsk peso er valutaen for Filippinerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Filippinsk peso vekselkurs er PHP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er PHP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finder du Filippinsk peso kurser og en valutaomregner.
Filippinsk peso statistik
|Navn
|Filippinsk peso
|Symbol
|₱
|Underenhed
|1/100 = Sentimo
|Underenhedssymbol
|Sentimo
|Top PHP konvertering
|PHP til USD
|Top PHP diagram
|PHP til USD diagram
Filippinsk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Sjældent brugt: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Sedler
|Ofte brugt: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Sjældent brugt: ₱5, ₱10
|Centralbank
|Centralbanken i Filippinerne
|Brugere
Filippinerne
Filippinerne
