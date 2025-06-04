XOF - CFA-franc
CFA-franc er valutaen for Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFA-franc vekselkurs er XOF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XOF, og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finder du CFA-franc kurser og en valutaomregner.
CFA-franc statistik
|Navn
|CFA-franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top XOF konvertering
|XOF til USD
|Top XOF diagram
|XOF til USD diagram
CFA-franc profil
|Mønter
|Ofte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
|Sedler
|Ofte brugt: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Centralbank
|Banken for Centralafrikanske Stater
|Brugere
Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Hvorfor er du interesseret i XOF?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på XOF e-mailopdateringerFå XOF kurser på min telefonFå en XOF valutadata-API til min virksomhed