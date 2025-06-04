  1. Hjem
XOF - CFA-franc

CFA-franc er valutaen for Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFA-franc vekselkurs er XOF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XOF, og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finder du CFA-franc kurser og en valutaomregner.

CFA-franc statistik

NavnCFA-franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top XOF konverteringXOF til USD
Top XOF diagramXOF til USD diagram

CFA-franc profil

MønterOfte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc25, Franc100, Franc500
SedlerOfte brugt: Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
CentralbankBanken for Centralafrikanske Stater
Brugere
Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

