XOF - CFA-franc

CFA-franc er valutaen for Afrikansk Finansfællesskab (BCEAO). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære CFA-franc vekselkurs er XOF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XOF , og valutasymbolet er CFA. Nedenfor finder du CFA-franc kurser og en valutaomregner.