MGA - Madagaskisk ariary

Madagaskisk ariary er valutaen for Madagaskar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Madagaskisk ariary vekselkurs er MGA til USD kursen. Valutakoden for Ariary er MGA, og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finder du Madagaskisk ariary kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Den MGA-kurs, der vises nedenfor, er den officielle kurs. Tilgængelige MGA-kurser kan variere betydeligt.

MGAMadagaskisk ariary

Madagaskisk ariary statistik

NavnMadagaskisk ariary
SymbolAr
Underenhed1/5 = Iraimbilanja
UnderenhedssymbolIraimbilanja
Top MGA konverteringMGA til USD
Top MGA diagramMGA til USD diagram

Madagaskisk ariary profil

MønterOfte brugt: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
SedlerOfte brugt: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
CentralbankBanque Centrale de Madagascar
Brugere
Madagaskar

