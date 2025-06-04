MGA - Madagaskisk ariary

Madagaskisk ariary er valutaen for Madagaskar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Madagaskisk ariary vekselkurs er MGA til USD kursen. Valutakoden for Ariary er MGA , og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finder du Madagaskisk ariary kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Den MGA-kurs, der vises nedenfor, er den officielle kurs. Tilgængelige MGA-kurser kan variere betydeligt.