MGA - Madagaskisk ariary
Madagaskisk ariary er valutaen for Madagaskar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Madagaskisk ariary vekselkurs er MGA til USD kursen. Valutakoden for Ariary er MGA, og valutasymbolet er Ar. Nedenfor finder du Madagaskisk ariary kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Den MGA-kurs, der vises nedenfor, er den officielle kurs. Tilgængelige MGA-kurser kan variere betydeligt.
Madagaskisk ariary statistik
|Navn
|Madagaskisk ariary
|Symbol
|Ar
|Underenhed
|1/5 = Iraimbilanja
|Underenhedssymbol
|Iraimbilanja
|Top MGA konvertering
|MGA til USD
|Top MGA diagram
|MGA til USD diagram
Madagaskisk ariary profil
|Mønter
|Ofte brugt: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Sedler
|Ofte brugt: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centralbank
|Banque Centrale de Madagascar
|Brugere
Madagaskar
