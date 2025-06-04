  1. Hjem
TJS - Tadsjikisk somoni

Tadsjikisk somoni er valutaen for Tadsjikistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tadsjikisk somoni vekselkurs er TJS til USD kursen. Valutakoden for Somoni er TJS, og valutasymbolet er SM. Nedenfor finder du Tadsjikisk somoni kurser og en valutaomregner.

Tadsjikisk somoni statistik

NavnTadsjikisk somoni
SymbolSomoni
Underenhed1/100 = Tadsjikisk Somoni
UnderenhedssymbolTadsjikisk Somoni
Top TJS konverteringTJS til USD
Top TJS diagramTJS til USD diagram

Tadsjikisk somoni profil

MønterOfte brugt: Tadsjikisk Somoni5, Tadsjikisk Somoni10, Tadsjikisk Somoni20, Tadsjikisk Somoni25, Tadsjikisk Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
SedlerOfte brugt: Tadsjikisk Somoni1, Tadsjikisk Somoni5, Tadsjikisk Somoni20, Tadsjikisk Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
CentralbankBank of Tajikistan
Brugere
Tadsjikistan

