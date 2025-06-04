TJS - Tadsjikisk somoni
Tadsjikisk somoni er valutaen for Tadsjikistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tadsjikisk somoni vekselkurs er TJS til USD kursen. Valutakoden for Somoni er TJS, og valutasymbolet er SM. Nedenfor finder du Tadsjikisk somoni kurser og en valutaomregner.
Tadsjikisk somoni statistik
|Navn
|Tadsjikisk somoni
|Symbol
|Somoni
|Underenhed
|1/100 = Tadsjikisk Somoni
|Underenhedssymbol
|Tadsjikisk Somoni
|Top TJS konvertering
|TJS til USD
|Top TJS diagram
|TJS til USD diagram
Tadsjikisk somoni profil
|Mønter
|Ofte brugt: Tadsjikisk Somoni5, Tadsjikisk Somoni10, Tadsjikisk Somoni20, Tadsjikisk Somoni25, Tadsjikisk Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Sedler
|Ofte brugt: Tadsjikisk Somoni1, Tadsjikisk Somoni5, Tadsjikisk Somoni20, Tadsjikisk Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Centralbank
|Bank of Tajikistan
|Brugere
Tadsjikistan
Tadsjikistan
