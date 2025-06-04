TJS - Tadsjikisk somoni

Tadsjikisk somoni er valutaen for Tadsjikistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tadsjikisk somoni vekselkurs er TJS til USD kursen. Valutakoden for Somoni er TJS , og valutasymbolet er SM. Nedenfor finder du Tadsjikisk somoni kurser og en valutaomregner.