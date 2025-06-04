ERN - Eritreisk nakfa
Eritreisk nakfa er valutaen for Eritrea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Eritreisk nakfa vekselkurs er ERN til USD kursen. Valutakoden for Nakfas er ERN, og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finder du Eritreisk nakfa kurser og en valutaomregner.
Eritreisk nakfa statistik
|Navn
|Eritreisk nakfa
|Symbol
|Nkf
|Underenhed
|1/100 = cent
|Underenhedssymbol
|cent
|Top ERN konvertering
|ERN til USD
|Top ERN diagram
|ERN til USD diagram
Eritreisk nakfa profil
|Centralbank
|Bank of Eritrea
|Brugere
Eritrea
Eritrea
Hvorfor er du interesseret i ERN?
