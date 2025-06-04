ERN - Eritreisk nakfa

Eritreisk nakfa er valutaen for Eritrea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Eritreisk nakfa vekselkurs er ERN til USD kursen. Valutakoden for Nakfas er ERN , og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finder du Eritreisk nakfa kurser og en valutaomregner.