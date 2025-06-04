  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. ERN

ern
ERN - Eritreisk nakfa

Eritreisk nakfa er valutaen for Eritrea. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Eritreisk nakfa vekselkurs er ERN til USD kursen. Valutakoden for Nakfas er ERN, og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finder du Eritreisk nakfa kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

ern
ERNEritreisk nakfa

Eritreisk nakfa statistik

NavnEritreisk nakfa
SymbolNkf
Underenhed1/100 = cent
Underenhedssymbolcent
Top ERN konverteringERN til USD
Top ERN diagramERN til USD diagram

Eritreisk nakfa profil

CentralbankBank of Eritrea
Brugere
Eritrea

Hvorfor er du interesseret i ERN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ERN e-mailopdateringerFå ERN kurser på min telefonFå en ERN valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34864
USD / CHF0.790111
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670778

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%