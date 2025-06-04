  1. Hjem
WST - Samoansk tala

Samoansk tala er valutaen for Samoa. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Samoansk tala vekselkurs er WST til USD kursen. Valutakoden for Tala er WST, og valutasymbolet er WS$. Nedenfor finder du Samoansk tala kurser og en valutaomregner.

WSTSamoansk tala

Samoansk tala statistik

NavnSamoansk tala
Symbol$
Underenhed1/100 = Sene
UnderenhedssymbolSene
Top WST konverteringWST til USD
Top WST diagramWST til USD diagram

Samoansk tala profil

MønterOfte brugt: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
SedlerOfte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
CentralbankCentralbanken i Samoa
Brugere
Samoa

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789569
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670962

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%