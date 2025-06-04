WST - Samoansk tala
Samoansk tala er valutaen for Samoa. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Samoansk tala vekselkurs er WST til USD kursen. Valutakoden for Tala er WST, og valutasymbolet er WS$. Nedenfor finder du Samoansk tala kurser og en valutaomregner.
Samoansk tala statistik
|Navn
|Samoansk tala
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Sene
|Underenhedssymbol
|Sene
|Top WST konvertering
|WST til USD
|Top WST diagram
|WST til USD diagram
Samoansk tala profil
|Mønter
|Ofte brugt: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Sedler
|Ofte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Centralbanken i Samoa
|Brugere
Samoa
Samoa
