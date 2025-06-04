  1. Hjem
djf
DJF - Djiboutisk franc

Djiboutisk franc er valutaen for Djibouti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Djiboutisk franc vekselkurs er DJF til USD kursen. Valutakoden for Francs er DJF, og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finder du Djiboutisk franc kurser og en valutaomregner.

Djiboutisk franc statistik

NavnDjiboutisk franc
SymbolFranc
Underenhed
Underenhedssymbol
Top DJF konverteringDJF til USD
Top DJF diagramDJF til USD diagram

Djiboutisk franc profil

Brugere
Djibouti

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17653
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36682
EUR / JPY184.278
AUD / USD0.670820

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%