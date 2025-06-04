DJF - Djiboutisk franc

Djiboutisk franc er valutaen for Djibouti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Djiboutisk franc vekselkurs er DJF til USD kursen. Valutakoden for Francs er DJF , og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finder du Djiboutisk franc kurser og en valutaomregner.