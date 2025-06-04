DJF - Djiboutisk franc
Djiboutisk franc er valutaen for Djibouti. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Djiboutisk franc vekselkurs er DJF til USD kursen. Valutakoden for Francs er DJF, og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finder du Djiboutisk franc kurser og en valutaomregner.
Djiboutisk franc statistik
|Navn
|Djiboutisk franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top DJF konvertering
|DJF til USD
|Top DJF diagram
|DJF til USD diagram
Djiboutisk franc profil
|Brugere
Djibouti
Hvorfor er du interesseret i DJF?
