LINK - Chainlink

Chainlink Information

Chainlink udvider i høj grad mulighederne for smarte kontrakter ved at muliggøre adgang til virkelige data og off-chain beregninger, samtidig med at sikkerheds- og pålidelighedsgarantierne, der er iboende i blockchain-teknologi, opretholdes.

Risici ved brug af Chainlink

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været tilfælde af online kryptovaluta tegnebøger, der er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Chainlink Historie

Chainlink blev oprettet i 2017 af Sergey Nazarov og Steve Ellis, som co-forfattede et white paper, der introducerede Chainlink-protokollen og netværket sammen med Cornell University professor Ari Juels samme år. Chainlink fungerer som en ""bro"" mellem en blockchain og off-chain miljøer. Netværket, som betjener smarte kontrakter, blev officielt lanceret i 2019.

Relevante Links

