ZMW - Zambisk kwacha

Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMW , og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.