ZMW - Zambisk kwacha
Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMW, og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.
Zambisk kwacha statistik
|Navn
|Zambisk kwacha
|Symbol
|ZK
|Underenhed
|1/100 = Ngwee
|Underenhedssymbol
|N
|Top ZMW konvertering
|ZMW til USD
|Top ZMW diagram
|ZMW til USD diagram
Zambisk kwacha profil
|Centralbank
|Bank of Zambia
|Brugere
Zambia
Zambia
Hvorfor er du interesseret i ZMW?
