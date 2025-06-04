  1. Hjem
ZMW - Zambisk kwacha

Zambisk kwacha er valutaen for Zambia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Zambisk kwacha vekselkurs er ZMW til USD kursen. Valutakoden for Kwacha er ZMW, og valutasymbolet er ZK. Nedenfor finder du Zambisk kwacha kurser og en valutaomregner.

Zambisk kwacha statistik

NavnZambisk kwacha
SymbolZK
Underenhed1/100 = Ngwee
UnderenhedssymbolN
Top ZMW konverteringZMW til USD
Top ZMW diagramZMW til USD diagram

Zambisk kwacha profil

CentralbankBank of Zambia
Brugere
Zambia

