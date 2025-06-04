AMD - Armensk dram
Armensk dram er valutaen for Armenien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Armensk dram vekselkurs er AMD til USD kursen. Valutakoden for Dram er AMD, og valutasymbolet er ֏. Nedenfor finder du Armensk dram kurser og en valutaomregner.
Armensk dram statistik
|Navn
|Armensk dram
|Symbol
|֏
|Underenhed
|1/100 = Luma
|Underenhedssymbol
|Luma
|Top AMD konvertering
|AMD til USD
|Top AMD diagram
|AMD til USD diagram
Armensk dram profil
|Mønter
|Ofte brugt: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Sedler
|Ofte brugt: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Centralbank
|Centralbanken i Armenien
|Brugere
Armenien
Armenien
