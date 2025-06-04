  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. AMD

amd
AMD - Armensk dram

Armensk dram er valutaen for Armenien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Armensk dram vekselkurs er AMD til USD kursen. Valutakoden for Dram er AMD, og valutasymbolet er ֏. Nedenfor finder du Armensk dram kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

amd
AMDArmensk dram

Armensk dram statistik

NavnArmensk dram
Symbol֏
Underenhed1/100 = Luma
UnderenhedssymbolLuma
Top AMD konverteringAMD til USD
Top AMD diagramAMD til USD diagram

Armensk dram profil

MønterOfte brugt: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
SedlerOfte brugt: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
CentralbankCentralbanken i Armenien
Brugere
Armenien

Hvorfor er du interesseret i AMD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på AMD e-mailopdateringerFå AMD kurser på min telefonFå en AMD valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17846
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35108
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36545
EUR / JPY184.356
AUD / USD0.671904

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%