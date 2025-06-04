XDR - IMF's særlige trækningsrettigheder
IMF's særlige trækningsrettigheder er valutaen for Den Internationale Valutafond (IMF). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære IMF's særlige trækningsrettigheder vekselkurs er XDR til USD kursen. Valutakoden for Særlige Trækningsretter er XDR. Nedenfor finder du IMF's særlige trækningsrettigheder kurser og en valutaomregner.
IMF's særlige trækningsrettigheder statistik
|Navn
|IMF's særlige trækningsrettigheder
|Symbol
|Særlige Trækningsretter
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top XDR konvertering
|XDR til USD
|Top XDR diagram
|XDR til USD diagram
IMF's særlige trækningsrettigheder profil
|Brugere
Den Internationale Valutafond (IMF)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Hvorfor er du interesseret i XDR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på XDR e-mailopdateringerFå XDR kurser på min telefonFå en XDR valutadata-API til min virksomhed