XDR - IMF's særlige trækningsrettigheder

IMF's særlige trækningsrettigheder er valutaen for Den Internationale Valutafond (IMF). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære IMF's særlige trækningsrettigheder vekselkurs er XDR til USD kursen. Valutakoden for Særlige Trækningsretter er XDR. Nedenfor finder du IMF's særlige trækningsrettigheder kurser og en valutaomregner.

XDRIMF's særlige trækningsrettigheder

IMF's særlige trækningsrettigheder statistik

NavnIMF's særlige trækningsrettigheder
SymbolSærlige Trækningsretter
Underenhed
Underenhedssymbol
Top XDR konverteringXDR til USD
Top XDR diagramXDR til USD diagram

IMF's særlige trækningsrettigheder profil

Brugere
Den Internationale Valutafond (IMF)

