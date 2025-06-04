XDR - IMF's særlige trækningsrettigheder

IMF's særlige trækningsrettigheder er valutaen for Den Internationale Valutafond (IMF). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære IMF's særlige trækningsrettigheder vekselkurs er XDR til USD kursen. Valutakoden for Særlige Trækningsretter er XDR . Nedenfor finder du IMF's særlige trækningsrettigheder kurser og en valutaomregner.