  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. JOD

jod
JOD - Jordansk dinar

Jordansk dinar er valutaen for Jordan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jordansk dinar vekselkurs er JOD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er JOD, og valutasymbolet er JD. Nedenfor finder du Jordansk dinar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

jod
JODJordansk dinar

Jordansk dinar statistik

NavnJordansk dinar
SymbolDinar
Underenhed1/100 = Qirsh
UnderenhedssymbolQirsh
Top JOD konverteringJOD til USD
Top JOD diagramJOD til USD diagram

Jordansk dinar profil

MønterOfte brugt: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
SedlerOfte brugt: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
CentralbankCentralbanken i Jordan
Brugere
Jordan

Hvorfor er du interesseret i JOD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på JOD e-mailopdateringerFå JOD kurser på min telefonFå en JOD valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790169
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670732

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%