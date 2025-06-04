JOD - Jordansk dinar
Jordansk dinar er valutaen for Jordan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jordansk dinar vekselkurs er JOD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er JOD, og valutasymbolet er JD. Nedenfor finder du Jordansk dinar kurser og en valutaomregner.
Jordansk dinar statistik
|Navn
|Jordansk dinar
|Symbol
|Dinar
|Underenhed
|1/100 = Qirsh
|Underenhedssymbol
|Qirsh
Jordansk dinar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Sedler
|Ofte brugt: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Centralbank
|Centralbanken i Jordan
|Brugere
Jordan
Jordan
