MXN - Mexicansk peso

Mexicansk peso er valutaen for Mexico. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mexicansk peso vekselkurs er MXN til USD kursen. Valutakoden for Pesos er MXN, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Mexicansk peso kurser og en valutaomregner.

Som en af de ældste valutaer i Nordamerika fulgte den oprindelige mexicanske Peso designet af den spanske sølv dollar og otte-stykke. Det var en officiel lovlig betalingsmiddel i både USA (indtil 1857) og Canada (indtil 1854). Pesoen var efterkommeren af de oprindelige otte stykker, som den spanske regering havde udstedt i Mexico, som Mexico fortsatte med at bruge som valuta efter uafhængigheden. Oprindeligt en stabil og sikker valuta, hjalp den med at inspirere designet af den amerikanske dollar, som blev udgivet til pari med den mexicanske Peso. I 1993, efter flere års inflation og devaluering, ændrede Bank of Mexico sine pengepolitikker og introducerede en ny valuta kaldet Nuevo Peso (Ny Peso). Værdien ændrede sig med 1.000 gamle Pesos, der blev til én Nuevo Peso. I 1996 blev termen 'Nuevo' droppet, og det kaldes nu blot den mexicanske Peso (MXN).

Mexicansk peso statistik

NavnMexicansk peso
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top MXN konverteringMXN til USD
Top MXN diagramMXN til USD diagram

Mexicansk peso profil

Kælenavnelana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MønterOfte brugt: Cent50, $1, $2, $5, $10
Sjældent brugt: Cent5, Cent10, Cent20, $20, $50, $100
SedlerOfte brugt: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
CentralbankBank of Mexico
Brugere
Mexico

