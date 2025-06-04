  1. Hjem
KMF - Comorisk franc

Comorisk franc er valutaen for Komorerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Comorisk franc vekselkurs er KMF til USD kursen. Valutakoden for Francs er KMF, og valutasymbolet er CF. Nedenfor finder du Comorisk franc kurser og en valutaomregner.

Comorisk franc statistik

NavnComorisk franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top KMF konverteringKMF til USD
Top KMF diagramKMF til USD diagram

Comorisk franc profil

MønterOfte brugt: Franc25, Franc50, Franc100
SedlerOfte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
CentralbankCentralbanken for Komorerne
Brugere
Komorerne

