KMF - Comorisk franc
Comorisk franc er valutaen for Komorerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Comorisk franc vekselkurs er KMF til USD kursen. Valutakoden for Francs er KMF, og valutasymbolet er CF. Nedenfor finder du Comorisk franc kurser og en valutaomregner.
Comorisk franc statistik
|Navn
|Comorisk franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top KMF konvertering
|KMF til USD
|Top KMF diagram
|KMF til USD diagram
Comorisk franc profil
|Mønter
|Ofte brugt: Franc25, Franc50, Franc100
|Sedler
|Ofte brugt: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10
|Centralbank
|Centralbanken for Komorerne
|Brugere
Komorerne
Komorerne
Hvorfor er du interesseret i KMF?
