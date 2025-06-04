MUR - Mauritisk rupee
Mauritisk rupee er valutaen for Mauritius. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mauritisk rupee vekselkurs er MUR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er MUR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Mauritisk rupee kurser og en valutaomregner.
Mauritisk rupee statistik
|Navn
|Mauritisk rupee
|Symbol
|₨
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top MUR konvertering
|MUR til USD
|Top MUR diagram
|MUR til USD diagram
Mauritisk rupee profil
|Sedler
|Ofte brugt: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centralbank
|Bank of Mauritius
|Brugere
Mauritius
Mauritius
