MUR - Mauritisk rupee

Mauritisk rupee er valutaen for Mauritius. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Mauritisk rupee vekselkurs er MUR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er MUR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Mauritisk rupee kurser og en valutaomregner.

Mauritisk rupee statistik

NavnMauritisk rupee
Symbol
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top MUR konverteringMUR til USD
Top MUR diagramMUR til USD diagram

Mauritisk rupee profil

SedlerOfte brugt: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
CentralbankBank of Mauritius
Brugere
Mauritius

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789709
USD / CAD1.36679
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.670953

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%