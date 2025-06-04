VEF - Venezuelansk bolívar

I maj 2017 ændrede den venezuelanske regering deres multi-niveau officielle vekselkurs system, som annonceret af regeringen i marts 2016.

"Væsentlige" varer udveksles til en fast midtmarkedskurs på 9.9875 VEF/USD. Denne kurs kaldes “DIPRO”. Den venezuelanske regering beslutter, hvilke "væsentlige" varer der kvalificerer til denne kurs. De inkluderer import til sektorer relateret til fødevarer og medicin, men også nogle olie-sektor virksomheder.

Import, der er udpeget af regeringen som "ikke-væsentlige", er underlagt et nyt system kaldet “DICOM”, hvor kursen har til hensigt at variere over tid. Den 7. november 2017 var midtmarkedskursen for DICOM-systemet 3.340.819 VEF/USD. DICOM-kurser offentliggøres af den venezuelanske centralbank under TIPO DE CAMBIO her: http://www.bcv.org.ve/ eller her: https://www.dicom.gob.ve/

På grund af den høje inflation i Venezuela i de seneste år er der en høj efterspørgsel på markedet efter amerikanske dollars (USD). Dog er den officielle adgang til amerikanske dollars i Venezuela begrænset, hvilket har resulteret i en tredje (uofficiel) sortbørsvekselkurs, der er værdiansat til omkring 40.000 VEF/USD (november 2017). Sortbørsprisen er steget hurtigt over det sidste år (januar 2016: 833, juni 2016: 997, januar 2017: 3164, juni 2017: 6112).

Situationen i Venezuela udvikler sig hurtigt, og XE fører kun DIPRO-kursen på hjemmesiden og i vores apps.