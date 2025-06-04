VEF - Venezuelansk bolívar
Venezuelansk bolívar er valutaen for Venezuela. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Venezuelansk bolívar vekselkurs er VEF til USD kursen. Valutakoden for Bolívares er VEF, og valutasymbolet er Bs. Nedenfor finder du Venezuelansk bolívar kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Bolivar Fuerte har to officielle kurser.
I maj 2017 ændrede den venezuelanske regering deres multi-niveau officielle vekselkurs system, som annonceret af regeringen i marts 2016.
"Væsentlige" varer udveksles til en fast midtmarkedskurs på 9.9875 VEF/USD. Denne kurs kaldes “DIPRO”. Den venezuelanske regering beslutter, hvilke "væsentlige" varer der kvalificerer til denne kurs. De inkluderer import til sektorer relateret til fødevarer og medicin, men også nogle olie-sektor virksomheder.
Import, der er udpeget af regeringen som "ikke-væsentlige", er underlagt et nyt system kaldet “DICOM”, hvor kursen har til hensigt at variere over tid. Den 7. november 2017 var midtmarkedskursen for DICOM-systemet 3.340.819 VEF/USD. DICOM-kurser offentliggøres af den venezuelanske centralbank under TIPO DE CAMBIO her: http://www.bcv.org.ve/ eller her: https://www.dicom.gob.ve/
På grund af den høje inflation i Venezuela i de seneste år er der en høj efterspørgsel på markedet efter amerikanske dollars (USD). Dog er den officielle adgang til amerikanske dollars i Venezuela begrænset, hvilket har resulteret i en tredje (uofficiel) sortbørsvekselkurs, der er værdiansat til omkring 40.000 VEF/USD (november 2017). Sortbørsprisen er steget hurtigt over det sidste år (januar 2016: 833, juni 2016: 997, januar 2017: 3164, juni 2017: 6112).
Situationen i Venezuela udvikler sig hurtigt, og XE fører kun DIPRO-kursen på hjemmesiden og i vores apps.
Venezuelansk bolívar statistik
|Navn
|Venezuelansk bolívar
|Symbol
|Bs.
|Underenhed
|1/100 = céntimo
|Underenhedssymbol
|¢
|Top VEF konvertering
|VEF til USD
|Top VEF diagram
|VEF til USD diagram
Venezuelansk bolívar profil
|Kælenavne
|bolo(s), luca(s)
|Mønter
|Ofte brugt: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Sjældent brugt: 5¢, 1¢, 12.5¢
|Sedler
|Ofte brugt: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
|Centralbank
|Banco Central de Venezuela
|Brugere
Venezuela
Venezuela
