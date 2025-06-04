  1. Hjem
LKR - Sri Lankansk rupee

Sri Lankansk rupee er valutaen for Sri Lanka. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sri Lankansk rupee vekselkurs er LKR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er LKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Sri Lankansk rupee kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Sri Lankansk rupee statistik

NavnSri Lankansk rupee
Symbol
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top LKR konverteringLKR til USD
Top LKR diagramLKR til USD diagram

Sri Lankansk rupee profil

SedlerOfte brugt: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
CentralbankCentralbanken i Sri Lanka
Brugere
Sri Lanka

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.561
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789764
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670931

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%