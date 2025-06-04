LKR - Sri Lankansk rupee

Sri Lankansk rupee er valutaen for Sri Lanka. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sri Lankansk rupee vekselkurs er LKR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er LKR , og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Sri Lankansk rupee kurser og en valutaomregner.