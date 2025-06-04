LKR - Sri Lankansk rupee
Sri Lankansk rupee er valutaen for Sri Lanka. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Sri Lankansk rupee vekselkurs er LKR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er LKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Sri Lankansk rupee kurser og en valutaomregner.
Sri Lankansk rupee statistik
|Navn
|Sri Lankansk rupee
|Symbol
|₨
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top LKR konvertering
|LKR til USD
|Top LKR diagram
|LKR til USD diagram
Sri Lankansk rupee profil
|Sedler
|Ofte brugt: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centralbank
|Centralbanken i Sri Lanka
|Brugere
Sri Lanka
Sri Lanka
