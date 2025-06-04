  1. Hjem
GTQ - Guatemalansk quetzal

Guatemalansk quetzal er valutaen for Guatemala. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guatemalansk quetzal vekselkurs er GTQ til USD kursen. Valutakoden for Quetzales er GTQ, og valutasymbolet er Q. Nedenfor finder du Guatemalansk quetzal kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Guatemalansk quetzal statistik

NavnGuatemalansk quetzal
SymbolQ
Underenhed1/100 = Centavo
UnderenhedssymbolCentavo
Top GTQ konverteringGTQ til USD
Top GTQ diagramGTQ til USD diagram

Guatemalansk quetzal profil

MønterOfte brugt: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
SedlerOfte brugt: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
CentralbankBank of Guatemala
Brugere
Guatemala

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34837
USD / CHF0.790217
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670654

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%