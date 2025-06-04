GTQ - Guatemalansk quetzal
Guatemalansk quetzal er valutaen for Guatemala. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guatemalansk quetzal vekselkurs er GTQ til USD kursen. Valutakoden for Quetzales er GTQ, og valutasymbolet er Q. Nedenfor finder du Guatemalansk quetzal kurser og en valutaomregner.
Guatemalansk quetzal statistik
|Navn
|Guatemalansk quetzal
|Symbol
|Q
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|Centavo
|Top GTQ konvertering
|GTQ til USD
|Top GTQ diagram
|GTQ til USD diagram
Guatemalansk quetzal profil
|Mønter
|Ofte brugt: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Sedler
|Ofte brugt: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Centralbank
|Bank of Guatemala
|Brugere
Guatemala
Hvorfor er du interesseret i GTQ?
