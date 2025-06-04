GTQ - Guatemalansk quetzal

Guatemalansk quetzal er valutaen for Guatemala. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guatemalansk quetzal vekselkurs er GTQ til USD kursen. Valutakoden for Quetzales er GTQ , og valutasymbolet er Q. Nedenfor finder du Guatemalansk quetzal kurser og en valutaomregner.