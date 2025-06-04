  1. Hjem
BMD - Bermudansk dollar

Bermudansk dollar er valutaen for Bermuda. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bermudansk dollar vekselkurs er BMD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BMD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Bermudansk dollar kurser og en valutaomregner.

bmd
BMDBermudansk dollar

Bermudansk dollar statistik

NavnBermudansk dollar
Symbol$
Underenhed
Underenhedssymbol
Top BMD konverteringBMD til USD
Top BMD diagramBMD til USD diagram

Bermudansk dollar profil

CentralbankBermuda Monetary Authority
Brugere
Bermuda

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34970
USD / CHF0.789371
USD / CAD1.36616
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.671019

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%