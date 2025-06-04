LYD - Libysk dinar

Libysk dinar er valutaen for Libyen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libysk dinar vekselkurs er LYD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er LYD , og valutasymbolet er LD. Nedenfor finder du Libysk dinar kurser og en valutaomregner.