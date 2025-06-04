  1. Hjem
LYD - Libysk dinar

Libysk dinar er valutaen for Libyen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libysk dinar vekselkurs er LYD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er LYD, og valutasymbolet er LD. Nedenfor finder du Libysk dinar kurser og en valutaomregner.

Libysk dinar statistik

NavnLibysk dinar
SymbolLD
Underenhed1/1000 = Dirham
UnderenhedssymbolDirham
Top LYD konverteringLYD til USD
Top LYD diagramLYD til USD diagram

Libysk dinar profil

SedlerOfte brugt: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
CentralbankLibyens Centralbank
Brugere
Libyen

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789721
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670959

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%