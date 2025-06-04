LYD - Libysk dinar
Libysk dinar er valutaen for Libyen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Libysk dinar vekselkurs er LYD til USD kursen. Valutakoden for Dinarer er LYD, og valutasymbolet er LD. Nedenfor finder du Libysk dinar kurser og en valutaomregner.
Libysk dinar statistik
|Navn
|Libysk dinar
|Symbol
|LD
|Underenhed
|1/1000 = Dirham
|Underenhedssymbol
|Dirham
|Top LYD konvertering
|LYD til USD
|Top LYD diagram
|LYD til USD diagram
Libysk dinar profil
|Sedler
|Ofte brugt: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Centralbank
|Libyens Centralbank
|Brugere
Libyen
Libyen
Hvorfor er du interesseret i LYD?
