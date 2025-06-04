STN - São Toméansk dobra
São Toméansk dobra er valutaen for São Tomé og Príncipe. Valutakoden for Dobras er STN, og valutasymbolet er Db. Nedenfor finder du São Toméansk dobra kurser og en valutaomregner.
São Toméansk dobra statistik
|Navn
|São Toméansk dobra
|Symbol
|Db
|Underenhed
|1/100 = cêntimo
|Underenhedssymbol
|cêntimo
São Toméansk dobra profil
|Mønter
|Ofte brugt: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Sedler
|Ofte brugt: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Brugere
São Tomé og Príncipe
São Tomé og Príncipe
