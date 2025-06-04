  1. Hjem
STN - São Toméansk dobra

São Toméansk dobra er valutaen for São Tomé og Príncipe. Valutakoden for Dobras er STN, og valutasymbolet er Db. Nedenfor finder du São Toméansk dobra kurser og en valutaomregner.

São Toméansk dobra statistik

NavnSão Toméansk dobra
SymbolDb
Underenhed1/100 = cêntimo
Underenhedssymbolcêntimo

São Toméansk dobra profil

MønterOfte brugt: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
SedlerOfte brugt: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Brugere
São Tomé og Príncipe

