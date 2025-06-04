PYG - Paraguayansk guaraní

Paraguayansk guaraní er valutaen for Paraguay. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Paraguayansk guaraní vekselkurs er PYG til USD kursen. Valutakoden for Guarani er PYG , og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finder du Paraguayansk guaraní kurser og en valutaomregner.