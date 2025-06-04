  1. Hjem
PYG - Paraguayansk guaraní

Paraguayansk guaraní er valutaen for Paraguay. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Paraguayansk guaraní vekselkurs er PYG til USD kursen. Valutakoden for Guarani er PYG, og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finder du Paraguayansk guaraní kurser og en valutaomregner.

PYGParaguayansk guaraní

Paraguayansk guaraní statistik

NavnParaguayansk guaraní
SymbolGs
Underenhed1/100 = Céntimo
UnderenhedssymbolCéntimo
Top PYG konverteringPYG til USD
Top PYG diagramPYG til USD diagram

Paraguayansk guaraní profil

MønterOfte brugt: Gs50, Gs100, Gs500
SedlerOfte brugt: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
CentralbankBanco Central del Paraguay
Brugere
Paraguay

