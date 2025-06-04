PYG - Paraguayansk guaraní
Paraguayansk guaraní er valutaen for Paraguay. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Paraguayansk guaraní vekselkurs er PYG til USD kursen. Valutakoden for Guarani er PYG, og valutasymbolet er Gs. Nedenfor finder du Paraguayansk guaraní kurser og en valutaomregner.
Paraguayansk guaraní statistik
|Navn
|Paraguayansk guaraní
|Symbol
|Gs
|Underenhed
|1/100 = Céntimo
|Underenhedssymbol
|Céntimo
|Top PYG konvertering
|PYG til USD
|Top PYG diagram
|PYG til USD diagram
Paraguayansk guaraní profil
|Mønter
|Ofte brugt: Gs50, Gs100, Gs500
|Sedler
|Ofte brugt: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centralbank
|Banco Central del Paraguay
|Brugere
Paraguay
Paraguay
