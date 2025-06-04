SRD - Surinamsk dollar
Surinamsk dollar er valutaen for Surinam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Surinamsk dollar vekselkurs er SRD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er SRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Surinamsk dollar kurser og en valutaomregner.
Surinamsk dollar statistik
|Navn
|Surinamsk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top SRD konvertering
|SRD til USD
|Top SRD diagram
|SRD til USD diagram
Surinamsk dollar profil
|Brugere
Surinam
Surinam
Hvorfor er du interesseret i SRD?
