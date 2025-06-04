  1. Hjem
srd
SRD - Surinamsk dollar

Surinamsk dollar er valutaen for Surinam. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Surinamsk dollar vekselkurs er SRD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er SRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Surinamsk dollar kurser og en valutaomregner.

srd
SRDSurinamsk dollar

Surinamsk dollar statistik

NavnSurinamsk dollar
Symbol$
Underenhed
Underenhedssymbol
Top SRD konverteringSRD til USD
Top SRD diagramSRD til USD diagram

Surinamsk dollar profil

Brugere
Surinam

