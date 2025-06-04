YER - Yemenitisk rial
Yemenitisk rial er valutaen for Yemen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Yemenitisk rial vekselkurs er YER til USD kursen. Valutakoden for Rials er YER, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Yemenitisk rial kurser og en valutaomregner.
Yemenitisk rial statistik
|Navn
|Yemenitisk rial
|Symbol
|﷼
|Underenhed
|1/100 = Fils
|Underenhedssymbol
|Fils
|Top YER konvertering
|YER til USD
|Top YER diagram
|YER til USD diagram
Yemenitisk rial profil
|Sedler
|Ofte brugt: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centralbank
|Centralbanken i Yemen
|Brugere
Yemen
Yemen
