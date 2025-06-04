  1. Hjem
YER - Yemenitisk rial

Yemenitisk rial er valutaen for Yemen. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Yemenitisk rial vekselkurs er YER til USD kursen. Valutakoden for Rials er YER, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Yemenitisk rial kurser og en valutaomregner.

Yemenitisk rial statistik

NavnYemenitisk rial
Symbol
Underenhed1/100 = Fils
UnderenhedssymbolFils
Top YER konverteringYER til USD
Top YER diagramYER til USD diagram

Yemenitisk rial profil

SedlerOfte brugt: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
CentralbankCentralbanken i Yemen
Brugere
Yemen

