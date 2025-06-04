IMP - Isle of Man pund
Isle of Man pund er valutaen for Isle of Man. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Isle of Man pund vekselkurs er IMP til USD kursen. Valutakoden for Pund er IMP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Isle of Man pund kurser og en valutaomregner.
Isle of Man pund statistik
|Navn
|Isle of Man pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Pence
|Underenhedssymbol
|p
|Top IMP konvertering
|IMP til USD
|Top IMP diagram
|IMP til USD diagram
Isle of Man pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Sedler
|Ofte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
|Brugere
Isle of Man
Isle of Man
