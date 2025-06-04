  1. Hjem
IMP - Isle of Man pund

Isle of Man pund er valutaen for Isle of Man. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Isle of Man pund vekselkurs er IMP til USD kursen. Valutakoden for Pund er IMP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Isle of Man pund kurser og en valutaomregner.

Isle of Man pund statistik

NavnIsle of Man pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Pence
Underenhedssymbolp
Top IMP konverteringIMP til USD
Top IMP diagramIMP til USD diagram

Isle of Man pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SedlerOfte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
Brugere
Isle of Man

