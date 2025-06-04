  1. Hjem
bif
BIF - Burundisk franc

Burundisk franc er valutaen for Burundi. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Burundisk franc vekselkurs er BIF til USD kursen. Valutakoden for Francs er BIF, og valutasymbolet er FBu. Nedenfor finder du Burundisk franc kurser og en valutaomregner.

Burundisk franc statistik

NavnBurundisk franc
SymbolFranc
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top BIF konverteringBIF til USD
Top BIF diagramBIF til USD diagram

Burundisk franc profil

MønterOfte brugt: Franc1, Franc5
SedlerOfte brugt: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
CentralbankBanque de la Republique du Burundi
Brugere
Burundi

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34970
USD / CHF0.789371
USD / CAD1.36616
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.671019

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%