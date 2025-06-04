BIF - Burundisk franc
Burundisk franc er valutaen for Burundi. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Burundisk franc vekselkurs er BIF til USD kursen. Valutakoden for Francs er BIF, og valutasymbolet er FBu. Nedenfor finder du Burundisk franc kurser og en valutaomregner.
Burundisk franc statistik
|Navn
|Burundisk franc
|Symbol
|Franc
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top BIF konvertering
|BIF til USD
|Top BIF diagram
|BIF til USD diagram
Burundisk franc profil
|Mønter
|Ofte brugt: Franc1, Franc5
|Sedler
|Ofte brugt: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Centralbank
|Banque de la Republique du Burundi
|Brugere
Burundi
Burundi
Hvorfor er du interesseret i BIF?
