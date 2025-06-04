QAR - Qatarsk riyal
Qatarsk riyal er valutaen for Qatar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Qatarsk riyal vekselkurs er QAR til USD kursen. Valutakoden for Rials er QAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Qatarsk riyal kurser og en valutaomregner.
Qatarsk riyal statistik
|Navn
|Qatarsk riyal
|Symbol
|﷼
|Underenhed
|1/100 = Dirham
|Underenhedssymbol
|Dirham
|Top QAR konvertering
|QAR til USD
|Top QAR diagram
|QAR til USD diagram
Qatarsk riyal profil
|Mønter
|Ofte brugt: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Sedler
|Ofte brugt: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centralbank
|Qatar Central Bank
|Brugere
Qatar
Qatar
