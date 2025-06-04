  1. Hjem
QAR - Qatarsk riyal

Qatarsk riyal er valutaen for Qatar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Qatarsk riyal vekselkurs er QAR til USD kursen. Valutakoden for Rials er QAR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Qatarsk riyal kurser og en valutaomregner.

Qatarsk riyal statistik

NavnQatarsk riyal
Symbol
Underenhed1/100 = Dirham
UnderenhedssymbolDirham
Top QAR konverteringQAR til USD
Top QAR diagramQAR til USD diagram

Qatarsk riyal profil

MønterOfte brugt: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
SedlerOfte brugt: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
CentralbankQatar Central Bank
Brugere
Qatar

