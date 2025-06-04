QAR - Qatarsk riyal

Qatarsk riyal er valutaen for Qatar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Qatarsk riyal vekselkurs er QAR til USD kursen. Valutakoden for Rials er QAR , og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Qatarsk riyal kurser og en valutaomregner.