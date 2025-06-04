NAD - Namibisk dollar
Namibisk dollar er valutaen for Namibia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Namibisk dollar vekselkurs er NAD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er NAD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Namibisk dollar kurser og en valutaomregner.
Namibisk dollar statistik
|Navn
|Namibisk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top NAD konvertering
|NAD til USD
|Top NAD diagram
|NAD til USD diagram
Namibisk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: c5, c10, c50, $1, $5
|Sedler
|Ofte brugt: $10, $20, $50, $100, $200
|Centralbank
|Bank of Namibia
|Brugere
Namibia
Namibia
Hvorfor er du interesseret i NAD?
