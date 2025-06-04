  1. Hjem
NAD - Namibisk dollar

Namibisk dollar er valutaen for Namibia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Namibisk dollar vekselkurs er NAD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er NAD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Namibisk dollar kurser og en valutaomregner.

Namibisk dollar statistik

NavnNamibisk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbolc
Top NAD konverteringNAD til USD
Top NAD diagramNAD til USD diagram

Namibisk dollar profil

MønterOfte brugt: c5, c10, c50, $1, $5
SedlerOfte brugt: $10, $20, $50, $100, $200
CentralbankBank of Namibia
Brugere
Namibia

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.534
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789719
USD / CAD1.36672
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670999

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%