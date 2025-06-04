ADA - Cardano

Cardano Information

Cardano er en blockchain-platform for forandringsskabere, innovatører og visionærer, med de værktøjer og teknologier, der kræves for at skabe muligheder for mange såvel som for få, og bringe positiv global forandring.

Risici ved brug af Cardano

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Cardano Historie

Cardano blev grundlagt i 2015 af Ethereum-medstifter Charles Hoskinson. Udviklingen af projektet overvåges og superviseres af Cardano Foundation, der er baseret i Zug, Schweiz. Det er den største kryptovaluta, der bruger en proof-of-stake blockchain, som ses som et grønnere alternativ til proof-of-work protokoller.

Relevante Links

For mere information opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor.

