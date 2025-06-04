ADA - Cardano
Valutakoden for Cardano er ADA, og valutasymbolet er ₳. Nedenfor finder du Cardano kurser og en valutaomregner. Du kan også abonnere på vores valutanyhedsbreve med daglige kurser og analyser, læse Xe valutabloggen eller tage ADA kurser med på farten med vores Xe valuta-apps og hjemmeside.
ADA
Cardano Information
Cardano er en blockchain-platform for forandringsskabere, innovatører og visionærer, med de værktøjer og teknologier, der kræves for at skabe muligheder for mange såvel som for få, og bringe positiv global forandring.
Risici ved brug af Cardano
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Cardano Historie
Cardano blev grundlagt i 2015 af Ethereum-medstifter Charles Hoskinson. Udviklingen af projektet overvåges og superviseres af Cardano Foundation, der er baseret i Zug, Schweiz. Det er den største kryptovaluta, der bruger en proof-of-stake blockchain, som ses som et grønnere alternativ til proof-of-work protokoller.
Relevante Links
For mere information opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor.
Cardano statistik
|Navn
|Cardano
|Underenhed
|1/1000000 = Lovelace
|Underenhedssymbol
|Lovelace
Hvorfor er du interesseret i ADA?
Jeg vil...Få en ADA valutadata-API til min virksomhed