ANG - Hollandsk gylden

Hollandsk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hollandsk gylden vekselkurs er ANG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er ANG , og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.