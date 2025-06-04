ANG - Hollandsk gylden
Hollandsk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hollandsk gylden vekselkurs er ANG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er ANG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.
Hollandsk gylden statistik
|Navn
|Hollandsk gylden
|Symbol
|ƒ
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top ANG konvertering
|ANG til USD
|Top ANG diagram
|ANG til USD diagram
Hollandsk gylden profil
|Sedler
|Ofte brugt: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Brugere
Hollandske Antiller, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
