ang
ANG - Hollandsk gylden

Hollandsk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hollandsk gylden vekselkurs er ANG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er ANG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.

Hollandsk gylden statistik

NavnHollandsk gylden
Symbolƒ
Underenhed
Underenhedssymbol
Top ANG konverteringANG til USD
Top ANG diagramANG til USD diagram

Hollandsk gylden profil

SedlerOfte brugt: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Brugere
Hollandske Antiller, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

