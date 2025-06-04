  1. Hjem
BTN - Bhutansk ngultrum

Bhutansk ngultrum er valutaen for Bhutan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bhutansk ngultrum vekselkurs er BTN til USD kursen. Valutakoden for Ngultrums er BTN, og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finder du Bhutansk ngultrum kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

BTNBhutansk ngultrum

Bhutansk ngultrum statistik

NavnBhutansk ngultrum
SymbolNgultrum
Underenhed1/100 = chhertum
Underenhedssymbolchhertum
Top BTN konverteringBTN til USD
Top BTN diagramBTN til USD diagram

Bhutansk ngultrum profil

MønterOfte brugt: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
SedlerOfte brugt: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
CentralbankDen Kongelige Monetære Myndighed i Bhutan
Brugere
Bhutan

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.518
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789429
USD / CAD1.36630
EUR / JPY184.258
AUD / USD0.670907

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%