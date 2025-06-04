BTN - Bhutansk ngultrum

Bhutansk ngultrum er valutaen for Bhutan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bhutansk ngultrum vekselkurs er BTN til USD kursen. Valutakoden for Ngultrums er BTN , og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finder du Bhutansk ngultrum kurser og en valutaomregner.