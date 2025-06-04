BTN - Bhutansk ngultrum
Bhutansk ngultrum er valutaen for Bhutan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bhutansk ngultrum vekselkurs er BTN til USD kursen. Valutakoden for Ngultrums er BTN, og valutasymbolet er Nu.. Nedenfor finder du Bhutansk ngultrum kurser og en valutaomregner.
Bhutansk ngultrum statistik
|Navn
|Bhutansk ngultrum
|Symbol
|Ngultrum
|Underenhed
|1/100 = chhertum
|Underenhedssymbol
|chhertum
|Top BTN konvertering
|BTN til USD
|Top BTN diagram
|BTN til USD diagram
Bhutansk ngultrum profil
|Mønter
|Ofte brugt: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Sedler
|Ofte brugt: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centralbank
|Den Kongelige Monetære Myndighed i Bhutan
|Brugere
Bhutan
Hvorfor er du interesseret i BTN?
