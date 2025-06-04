LRD - Liberiansk dollar
Liberiansk dollar er valutaen for Liberia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Liberiansk dollar vekselkurs er LRD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er LRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Liberiansk dollar kurser og en valutaomregner.
Liberiansk dollar statistik
|Navn
|Liberiansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|¢
|Top LRD konvertering
|LRD til USD
|Top LRD diagram
|LRD til USD diagram
Liberiansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Sedler
|Ofte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Centralbanken i Liberia
|Brugere
Liberia
Liberia
Hvorfor er du interesseret i LRD?
Jeg vil...Abonnere på LRD e-mailopdateringerFå LRD kurser på min telefonFå en LRD valutadata-API til min virksomhed