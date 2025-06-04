  1. Hjem
lrd
LRD - Liberiansk dollar

Liberiansk dollar er valutaen for Liberia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Liberiansk dollar vekselkurs er LRD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er LRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Liberiansk dollar kurser og en valutaomregner.

lrd
LRDLiberiansk dollar

Liberiansk dollar statistik

NavnLiberiansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
Underenhedssymbol¢
Top LRD konverteringLRD til USD
Top LRD diagramLRD til USD diagram

Liberiansk dollar profil

MønterOfte brugt: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
SedlerOfte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
CentralbankCentralbanken i Liberia
Brugere
Liberia

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.561
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789764
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670931

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%