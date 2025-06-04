  1. Hjem
LSL - Lesothisk loti

Lesothisk loti er valutaen for Lesotho. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Lesothisk loti vekselkurs er LSL til USD kursen. Valutakoden for Maloti er LSL, og valutasymbolet er M. Nedenfor finder du Lesothisk loti kurser og en valutaomregner.

Lesothisk loti statistik

NavnLesothisk loti
SymbolLoti
Underenhed
Underenhedssymbol
Top LSL konverteringLSL til USD
Top LSL diagramLSL til USD diagram

Lesothisk loti profil

Brugere
Lesotho

