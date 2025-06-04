TRY - Tyrkisk lira
Tyrkisk lira er valutaen for Tyrkiet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tyrkisk lira vekselkurs er TRY til USD kursen. Valutakoden for Lira er TRY, og valutasymbolet er ₺. Nedenfor finder du Tyrkisk lira kurser og en valutaomregner.
Tyrkisk lira statistik
|Navn
|Tyrkisk lira
|Symbol
|TL
|Underenhed
|1/100 = kuruş
|Underenhedssymbol
|Kr
|Top TRY konvertering
|TRY til USD
|Top TRY diagram
|TRY til USD diagram
Tyrkisk lira profil
|Kælenavne
|Kağıt, Mangır, Papel
|Mønter
|Ofte brugt: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Sjældent brugt: 1Kr
|Sedler
|Ofte brugt: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Tyrkiet
|Brugere
Tyrkiet, Nordcypern
