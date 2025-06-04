TRY - Tyrkisk lira

Tyrkisk lira er valutaen for Tyrkiet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tyrkisk lira vekselkurs er TRY til USD kursen. Valutakoden for Lira er TRY , og valutasymbolet er ₺. Nedenfor finder du Tyrkisk lira kurser og en valutaomregner.