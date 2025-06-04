  1. Hjem
TRY - Tyrkisk lira

Tyrkisk lira er valutaen for Tyrkiet. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Tyrkisk lira vekselkurs er TRY til USD kursen. Valutakoden for Lira er TRY, og valutasymbolet er ₺. Nedenfor finder du Tyrkisk lira kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Tyrkisk lira statistik

NavnTyrkisk lira
SymbolTL
Underenhed1/100 = kuruş
UnderenhedssymbolKr
Top TRY konverteringTRY til USD
Top TRY diagramTRY til USD diagram

Tyrkisk lira profil

KælenavneKağıt, Mangır, Papel
MønterOfte brugt: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Sjældent brugt: 1Kr
SedlerOfte brugt: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
CentralbankCentralbanken for Republikken Tyrkiet
Brugere
Tyrkiet, Nordcypern

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.491
GBP / USD1.34975
USD / CHF0.789780
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671170

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%