AWG - Arubansk eller hollandsk gylden

Arubansk eller hollandsk gylden er valutaen for Aruba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Arubansk eller hollandsk gylden vekselkurs er AWG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er AWG , og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Arubansk eller hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.