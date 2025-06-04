  1. Hjem
AWG - Arubansk eller hollandsk gylden

Arubansk eller hollandsk gylden er valutaen for Aruba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Arubansk eller hollandsk gylden vekselkurs er AWG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er AWG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Arubansk eller hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

AWGArubansk eller hollandsk gylden

Arubansk eller hollandsk gylden statistik

NavnArubansk eller hollandsk gylden
Symbolƒ
Underenhed
Underenhedssymbol
Top AWG konverteringAWG til USD
Top AWG diagramAWG til USD diagram

Arubansk eller hollandsk gylden profil

Brugere
Aruba

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%