AWG - Arubansk eller hollandsk gylden
Arubansk eller hollandsk gylden er valutaen for Aruba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Arubansk eller hollandsk gylden vekselkurs er AWG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er AWG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finder du Arubansk eller hollandsk gylden kurser og en valutaomregner.
Arubansk eller hollandsk gylden statistik
|Navn
|Arubansk eller hollandsk gylden
|Symbol
|ƒ
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top AWG konvertering
|AWG til USD
|Top AWG diagram
|AWG til USD diagram
Arubansk eller hollandsk gylden profil
|Brugere
Aruba
