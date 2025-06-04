PKR - Pakistansk rupee

Valuta i Britisk Indien

Meget af den monetære historie i Pakistan deles med Indien, da Pakistan var en del af Indien indtil 1947. I 1825 vedtog Britisk Indien et sølvstandard system baseret på Rupien og blev brugt indtil slutningen af det 20. århundrede. Selvom Indien var en koloni af Storbritannien, accepterede det aldrig Sterling Pound. I 1866 kollapsede finansielle institutioner, og kontrollen over papirpenge blev overført til den britiske regering, mens præsidentbankerne blev nedlagt et år senere. Samme år blev Victoria Portrait-serien af sedler udgivet til ære for dronning Victoria og forblev i brug i cirka 50 år.

Den Pakistanske Rupie Efter Uafhængighed

Da Pakistan blev uafhængigt i 1947, blev indiske rupier med et pakistansk stempel brugt som en midlertidig valuta. Et år senere, i 1948, blev den pakistanske rupie introduceret med en peg til det britiske pund. I 1961 blev den pakistanske rupie decimaliseret, og annas underenheder blev erstattet med paise. Den pakistanske rupie skiftede til et styret flydende regime i 1982.