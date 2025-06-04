  1. Hjem
PKR - Pakistansk rupee

Pakistansk rupee er valutaen for Pakistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Pakistansk rupee vekselkurs er PKR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er PKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Pakistansk rupee kurser og en valutaomregner.

Valuta i Britisk Indien
Meget af den monetære historie i Pakistan deles med Indien, da Pakistan var en del af Indien indtil 1947. I 1825 vedtog Britisk Indien et sølvstandard system baseret på Rupien og blev brugt indtil slutningen af det 20. århundrede. Selvom Indien var en koloni af Storbritannien, accepterede det aldrig Sterling Pound. I 1866 kollapsede finansielle institutioner, og kontrollen over papirpenge blev overført til den britiske regering, mens præsidentbankerne blev nedlagt et år senere. Samme år blev Victoria Portrait-serien af sedler udgivet til ære for dronning Victoria og forblev i brug i cirka 50 år.

Den Pakistanske Rupie Efter Uafhængighed
Da Pakistan blev uafhængigt i 1947, blev indiske rupier med et pakistansk stempel brugt som en midlertidig valuta. Et år senere, i 1948, blev den pakistanske rupie introduceret med en peg til det britiske pund. I 1961 blev den pakistanske rupie decimaliseret, og annas underenheder blev erstattet med paise. Den pakistanske rupie skiftede til et styret flydende regime i 1982.

Pakistansk rupee statistik

NavnPakistansk rupee
Symbol
Underenhed1/100 = Paisa
UnderenhedssymbolPaisa
Top PKR konverteringPKR til USD
Top PKR diagramPKR til USD diagram

Pakistansk rupee profil

MønterOfte brugt: ₨1, ₨2, ₨5
SedlerOfte brugt: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
CentralbankStatens Bank i Pakistan
Brugere
Pakistan

