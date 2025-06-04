PKR - Pakistansk rupee
Pakistansk rupee er valutaen for Pakistan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Pakistansk rupee vekselkurs er PKR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er PKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Pakistansk rupee kurser og en valutaomregner.
Valuta i Britisk Indien
Meget af den monetære historie i Pakistan deles med Indien, da Pakistan var en del af Indien indtil 1947. I 1825 vedtog Britisk Indien et sølvstandard system baseret på Rupien og blev brugt indtil slutningen af det 20. århundrede. Selvom Indien var en koloni af Storbritannien, accepterede det aldrig Sterling Pound. I 1866 kollapsede finansielle institutioner, og kontrollen over papirpenge blev overført til den britiske regering, mens præsidentbankerne blev nedlagt et år senere. Samme år blev Victoria Portrait-serien af sedler udgivet til ære for dronning Victoria og forblev i brug i cirka 50 år.
Den Pakistanske Rupie Efter Uafhængighed
Da Pakistan blev uafhængigt i 1947, blev indiske rupier med et pakistansk stempel brugt som en midlertidig valuta. Et år senere, i 1948, blev den pakistanske rupie introduceret med en peg til det britiske pund. I 1961 blev den pakistanske rupie decimaliseret, og annas underenheder blev erstattet med paise. Den pakistanske rupie skiftede til et styret flydende regime i 1982.
Pakistansk rupee statistik
|Navn
|Pakistansk rupee
|Symbol
|₨
|Underenhed
|1/100 = Paisa
|Underenhedssymbol
|Paisa
|Top PKR konvertering
|PKR til USD
|Top PKR diagram
|PKR til USD diagram
Pakistansk rupee profil
|Mønter
|Ofte brugt: ₨1, ₨2, ₨5
|Sedler
|Ofte brugt: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Centralbank
|Statens Bank i Pakistan
|Brugere
Pakistan
Pakistan
Hvorfor er du interesseret i PKR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på PKR e-mailopdateringerFå PKR kurser på min telefonFå en PKR valutadata-API til min virksomhed