SZL - Swazisk lilangeni

Swazisk lilangeni er valutaen for eSwatini. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Swazisk lilangeni vekselkurs er SZL til USD kursen. Valutakoden for Emalangeni er SZL, og valutasymbolet er E. Nedenfor finder du Swazisk lilangeni kurser og en valutaomregner.

Swazisk lilangeni statistik

NavnSwazisk lilangeni
SymbolLilangeni
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top SZL konverteringSZL til USD
Top SZL diagramSZL til USD diagram

Swazisk lilangeni profil

MønterOfte brugt: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
SedlerOfte brugt: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
CentralbankCentralbanken i eSwatini
Brugere
eSwatini

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14653
USD / JPY156.480
GBP / USD1.34976
USD / CHF0.789775
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.217
AUD / USD0.671179

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%