SZL - Swazisk lilangeni
Swazisk lilangeni er valutaen for eSwatini. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Swazisk lilangeni vekselkurs er SZL til USD kursen. Valutakoden for Emalangeni er SZL, og valutasymbolet er E. Nedenfor finder du Swazisk lilangeni kurser og en valutaomregner.
Swazisk lilangeni statistik
|Navn
|Swazisk lilangeni
|Symbol
|Lilangeni
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top SZL konvertering
|SZL til USD
|Top SZL diagram
|SZL til USD diagram
Swazisk lilangeni profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Sedler
|Ofte brugt: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centralbank
|Centralbanken i eSwatini
|Brugere
eSwatini
eSwatini
