BGN - Bulgarsk lev
Bulgarsk lev er valutaen for Bulgarien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bulgarsk lev vekselkurs er BGN til USD kursen. Valutakoden for Leva er BGN, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finder du Bulgarsk lev kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Den bulgarske Lev (BGN) blev erstattet af Euro (EUR) den 1. januar 2026.
Bulgarisk Lev Erstatning med Euro
Fra den 1. januar 2026 har Bulgarien officielt vedtaget Euro som sin nationale valuta, som erstatter den bulgarske Lev (BGN). Denne overgang markerer Bulgariens indtræden i Eurozonen. Den bulgarske Lev er ikke længere i omløb og er blevet erstattet af Euro til en fast vekselkurs.
Bulgarsk lev statistik
|Navn
|Bulgarsk lev
|Symbol
|лв
|Underenhed
|1/100 = Stotinki
|Underenhedssymbol
|стотинки
|Top BGN konvertering
|BGN til USD
|Top BGN diagram
|BGN til USD diagram
Bulgarsk lev profil
|Kælenavne
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Mønter
|Ofte brugt: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Sedler
|Ofte brugt: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Sjældent brugt: лв1
|Centralbank
|Bulgarsk Nationalbank
|Brugere
Bulgarien
Bulgarien
Hvorfor er du interesseret i BGN?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BGN e-mailopdateringerFå BGN kurser på min telefonFå en BGN valutadata-API til min virksomhed