BGN - Bulgarsk lev

Bulgarsk lev er valutaen for Bulgarien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bulgarsk lev vekselkurs er BGN til USD kursen. Valutakoden for Leva er BGN, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finder du Bulgarsk lev kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Den bulgarske Lev (BGN) blev erstattet af Euro (EUR) den 1. januar 2026.

BGNBulgarsk lev (forældet)

Bulgarisk Lev Erstatning med Euro
Fra den 1. januar 2026 har Bulgarien officielt vedtaget Euro som sin nationale valuta, som erstatter den bulgarske Lev (BGN). Denne overgang markerer Bulgariens indtræden i Eurozonen. Den bulgarske Lev er ikke længere i omløb og er blevet erstattet af Euro til en fast vekselkurs.

Bulgarsk lev statistik

NavnBulgarsk lev
Symbolлв
Underenhed1/100 = Stotinki
Underenhedssymbolстотинки
Top BGN konverteringBGN til USD
Top BGN diagramBGN til USD diagram

Bulgarsk lev profil

KælenavneKint (masc), Kinta (fem)
MønterOfte brugt: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
SedlerOfte brugt: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Sjældent brugt: лв1
CentralbankBulgarsk Nationalbank
Brugere
Bulgarien

