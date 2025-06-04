BGN - Bulgarsk lev

Bulgarisk Lev Erstatning med Euro

Fra den 1. januar 2026 har Bulgarien officielt vedtaget Euro som sin nationale valuta, som erstatter den bulgarske Lev (BGN). Denne overgang markerer Bulgariens indtræden i Eurozonen. Den bulgarske Lev er ikke længere i omløb og er blevet erstattet af Euro til en fast vekselkurs.