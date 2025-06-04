BBD - Barbadisk eller bajansk dollar
Barbadisk eller bajansk dollar er valutaen for Barbados. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Barbadisk eller bajansk dollar vekselkurs er BBD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Barbadisk eller bajansk dollar kurser og en valutaomregner.
Barbadisk eller bajansk dollar statistik
|Navn
|Barbadisk eller bajansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top BBD konvertering
|BBD til USD
|Top BBD diagram
|BBD til USD diagram
Barbadisk eller bajansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Sedler
|Ofte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Centralbanken i Barbados
|Brugere
Barbados
Barbados
