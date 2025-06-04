  1. Hjem
BBD - Barbadisk eller bajansk dollar

Barbadisk eller bajansk dollar er valutaen for Barbados. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Barbadisk eller bajansk dollar vekselkurs er BBD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er BBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Barbadisk eller bajansk dollar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

BBDBarbadisk eller bajansk dollar

Barbadisk eller bajansk dollar statistik

NavnBarbadisk eller bajansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top BBD konverteringBBD til USD
Top BBD diagramBBD til USD diagram

Barbadisk eller bajansk dollar profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
SedlerOfte brugt: $2, $5, $10, $20, $50, $100
CentralbankCentralbanken i Barbados
Brugere
Barbados

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%